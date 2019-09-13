Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası"nın açılışını TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Gülhan Ulutekin yaptı.

Açılış törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Manisa Valisi Ahmet Deniz ,TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Nasıroğlu Nijerya Büyükelçisi Adama Gazibo, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chlengi, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski katıldı. Turnuva kapsamındaki karşılaşmalar ATK kortlarında 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan Büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

TTF BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: TENİSİN İLETİŞİM GÜCÜNÜ KULLANARAK ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Gülhan Ulutekin, turnuvanın önemini değerlendirdi. Türkiye'nin bir tenis ülkesi olması amacıyla yola çıktıklarını ve hedefin dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek olduğunu söyleyen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin tenis ülkesi olabilmesi adına birçok dinamiği bir arada tutup birçok parametreyle senkronize bir şekilde hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Son zamanlarda tenisin gelişimiyle özellikle dünyada bilinir bir ülke haline geldiğimizi yurtdışına gittiğimiz her toplantıda çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Tenisle ilgili bir konu olduğunda Türkiye'nin dinlenmek istendiği bir alan, ortam yarattık. Sayın Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ülkemizi misafir olarak tanıtabilmek aslında ülkemizde elçilik yapan elçilerimizin yurtdışına çıktığında birer elçimiz olmasını sağlamak hedefi var. Bizi ne kadar çok tanır ne kadar çok bilirlerse büyükelçilerimiz de bizi yurtdışına o şekilde yansıtır. Tenisin iletişim gücünü kullanarak Sayın Bakanımızın himayelerinde ve ATK'nın iş ortaklığında bugün çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Yurt dışında kendimizi ne kadar iyi tanıtabiliriz diye düşünürken de Bakanlığımız bize bu fırsatı verdi. Biz de Bakanlığımızın bize verdiği yetki ve sunduğu hedefler doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için bugün çok güzel bir başlangıç yaptık. Ben huzurunuzda sayın genel müdürüme, Dış İşleri bakanlığımızın himayelerinde yaptığımız bu turnuvada Özgür Bey'e ve ATK Başkanına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

BÜYÜKELÇİ GÜLHAN ULUTEKİN: AMACIMIZ TENİSE YÖNELİK İLGİYİ ARTIRMAK

Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak TTF Başkanlığı ve ATK ile birlikte bu güzel faaliyeti geliştirmekten dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek söze başlayan Büyükelçi Gülhan Ulutekin, "Faaliyetimizin ismi kortta diplomasi, bizde malumunuzdur. Bizler genellikle toplantılarda ziyaretlerde bir araya geliyoruz. Biz bu faaliyetle diplomatları daha gayrı resmi bir ortamda kaynaştırmak istedik. Bunu yaparken de bu güzel turnuvayı Ankaramızın gözbebeği ATK "da organize ederek Türkiye'yi yabancı diplomatlara tanıtmayı amaçladık. Bir amacımız da Türkiye'de tenise yönelik ilgi ve duyarlılığı arttırmak. Bu anlamda Bakanlık olarak Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyetlerine ufak bir katkıda bulunabildiysek çok mutlu oluruz. Oldukça yüksek bir katılım bekliyoruz umarım pazar günü de turnuvamızı güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada tabii ki amacımız ülkemizi yabancı diplomatlara Türkiye'de tenis oynandığını gösterebilmek. Türkiye'de tenisin gelişimine ufak da olsa bir katkı sağlamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un açıklamaları

- Büyükelçi Gülhan Ulutekin'in açıklamaları

- Elçilerden tenis oynama görüntüsü

- Detay

(FOTOĞRAFLI)

DHA