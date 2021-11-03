Korugan ne demek, TDK'ya göre Korugan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Korugan ne demek? Korugan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi korugan kelimesi. Peki korugan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre korugan nedir, korugan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORUGAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Korugan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre korugan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaç gövdeleriyle yapılmış ve çevresinde kazılı çukuru bulunan, korunmaya elverişli, kare biçimindeki ev

- Ateş etmeye imkân verecek biçimde hazırlanmış delik ve mazgalları bulunan yer

