Koruma altına alınan ev, aşırı yağmurdan yıkıldı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde tescillenerek koruma altına alınan 85 yıllık ev, aşırı yağmur yağışı nedeniyle çöktü. Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, evin uzun süredir kullanılmadığını söyledi.

​Kızılcabölük Mahallesi Çalıdede Sokak'ta bulunan, Müze Müdürlüğü tarafından 2005 yılında tescillenerek koruma altına alınan 2 katlı, 85 yıllık ev, dün saat 23.00 sıralarında şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, çöken evin boş olduğunu belirledi. Tavas Belediyesi ekipleri, yıkılan binanın çevresinde temizleme çalışması başlattı.

Tavas Belediye Başkanı AK partili Turhan Veli Akyol, binanın Müze Müdürlüğü tarafından tescillenip koruma altına alındığını belirterek, "Çökme meydana gelen ev, koruma altına alınan eski bir yapı. Aşırı yağıştan dolayı ev çökmüş. Uzun süredir kullanılmayan evde olay sırasında herhangi bir kimse yokmuş. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Belediye ekiplerimiz olay yerinde gerekli çalışmaları yaptı" dedi.

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DHA