Koruma altına alınmıştı ama kurtarılmadı! Kuyucuk Gölü kurudu

Kavurucu sıcaklıklar su kaynaklarının tükenmesine neden oluyor. Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, kuraklıktan etkilenerek bu yıl da kurudu.

KUŞ CENNETİNDE ÜZEN MANZARALAR

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor. Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 2019'da tamamen kuruyan göle sondaj çalışmasıyla "can" suyu verildi. İlkbaharda su seviyesi yükselen Kuyucuk Gölü, binlerce göçmen kuşu ağırladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan kuraklık nedeniyle Kuyucuk Gölü, ikinci kez kurudu.

ZİYARETÇİLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Bölgeye gelen misafirler, gölün kuruduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Göl ziyaretinde hüzünlenen Kuyucuk köyünden Taner Göktaş da kuruyan göl ortasında bağlamasını eline alarak yazıp bestelediği "Kurudu çöl oldu Kuyucuk Gölü" türküsünü söyledi. Taner Göktaş, Kuyucuk Gölü'nün daha önce kuruduğunu ancak sondaj çalışmasıyla su verildiğini hatırlattı.

Gölün bu yıl şiddetli kuraklık nedeniyle yine kuruduğunu anlatan Göktaş, şöyle konuştu: "Gölü kupkuru görünce ciğerim yandı. Su yerine simsiyah toprak var. Kışın 40-50 santim kar olurdu ve buzla kaplanırdı. Buzun üzerinde topaç oynardık, kızaklarla kayardık, atlarımızı yıkardık ve burada yüzerdik. Şimdi gölün tam ortasındayım, ne yazık ki suda değil, karada toprağın üzerindeyim. Bu bana çok acı verdi, bizim için çok büyük bir kayıptır."

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun göle büyük emekleri olduğunu ve dünyaya tanıtılmasında katkı sağlandığını anlatan Göktaş, gölün kuruduğunu görünce hüzünlendiğini ve bunun üzerine yazıp bestelediği türküyü söylediğini dile getirdi.

"YÜRÜYEREK GÖLÜN ORTASINA GELDİK"

Almanya'dan memleketi Kars'a ziyarete gelen Melisa Taşkapu ise ilk defa bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Herkes gölden çok bahsetmişti, görmek istiyordum ama nasip değilmiş. Her yer kupkuru, inşallah seneye görürüm. Bizimkiler hep bahsediyordu. Babam burada doğup büyüdü ama bir şey göremedim. Fotoğraflardan görmüştüm, çok güzeldi. Şimdi yürüyerek gölün ortasına geldik." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Bülent Taşkapu da en son köye 2016'da geldiğini ve o zaman göldeki su seviyesinin iyi durumda olduğunu aktardı.

Bu yılki manzara karşısında şok yaşadığını söyleyen Taşkapu, "Maalesef gölün o güzelliklerini göremedik. İklim değişikliği bizim gölü de etkiledi, çok hüzünlüyüm." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı