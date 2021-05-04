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  3. Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Erzincan'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kendiliğinden söndü.

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanın bataklık olması nedeniyle çevre güvenliği almanın dışında alevlere müdahale edemedi.

Sabaha karşı kendiliğinden sönen yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yangından etkilenen bölgede yaşayan hayvan türleri üzerinde çalışma yapılacağı öğrenildi.

Yangının sazlık alanda verdiği zarar AA ekibince drone ile görüntülendi.

Ekşisu Sazlıkları, 8 bin 736 hektar alanda 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100'ün üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Koruma altında bulunan Ekşisu Sazlık Alanı'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

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