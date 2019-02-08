Koruma altındaki çocuklara hizmet veren personele eğitim verildi

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından korunma ve bakım altında bulunan çocuklara hizmet veren personele eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, Çocuk Bakım Kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara hizmet veren personelin hizmet kapasitesini arttırmak için düzenlenen eğitim çalışmalarına katılan personele belgelerinin verildiğini ifade ederek, " Kurum olarak personelimizin eğitimi bizim için önemlidir. Personelimize sürekli eğitimler, seminerler veriyoruz. Bir yandan da Türk ve Suriyeli ailelere yönelik olarak kadına şiddet konusunda bayanların bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmalarımız sürüyor. Toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken belirli bir plan çerçevesinde harekat ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA