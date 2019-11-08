"Korumanın başkenti"ne "Süreklilik Ödülü"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Tarihi Kentler Birliği'nin desteği ve ÇEKÜL Vakfının işbirliğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarında "Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi ve Çarşı Canlandırma Projesi" ile Süreklilik Ödülü aldı.

Fuarın son gününde yapılan ödül törenine, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Ödülü Gaziantep Belediye ve Tarihi Kentler Birliği eski Başkanı Dr. Asım Güzelbey'den alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'yu ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduğunu ve bir mimar olarak da ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Köse, "Bu diğer belediye başkanlarında olduğu gibi bana da nasip oldu. Aslında çalışmalar daha önceden başlamıştı. Biz başvuruyu yaptık ödülü almak bana nasip oldu. Bu ortamı bizlere sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ÇEKÜL Vakfına çok teşekkür ediyorum. Bu üç gün benim için son derece olumlu ve katkı sağlayıcı oldu. Biz Safranbolu olarak "korumanın başkentiyiz" Zaten hepiniz Safranbolu'yu biliyorsunuz. Biz Metin Sözen Hocamızın da çalışmalarını başlattığı ilk göz ağrısıyız. O yüzden böyle bir kentte belediye başkanı olmaktan dolayı gururluyum. Bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA