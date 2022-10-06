Koruyucu Kıyafet Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koruyucu Kıyafet Dikişçisi görev tanımı nedir, Koruyucu Kıyafet Dikişçisi ne iş yapar, Koruyucu Kıyafet Dikişçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koruyucu Kıyafet Dikişçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koruyucu Kıyafet Dikişçisi Tanımı;

__

Koruyucu Kıyafet Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Koruyucu Kıyafet Dikişçisi Maaşları

Koruyucu Kıyafet Dikişçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Koruyucu Kıyafet Dikişçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koruyucu Kıyafet Dikişçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.79

Meslek Adı :

Koruyucu Kıyafet Dikişçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Koruyucu Kıyafet Dikişçisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?