Koruyucu tedbirlerle sağlıklı bir toplum oluşturuluyor

Denizli'de koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde yapılan taramalarda 9 çiftin SMA taşıyıcısı olma ihtimalinin tespit edildiği ve son 2 yılda sadece 3 bebeğin SMA'lı olarak dünyaya geldiği belirtildi.

Halk Sağlığı Haftasında il genelinde yürütülen koruyucu sağlık tedbirleri hakkında bilgi veren Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Sağlık denilince akla hemen hasta olununca hastaneye gidilir ve sağlık hizmeti alınır algısı geliyor. Ama birinci basamakta verdiğimiz koruyucu sağlık hizmetleri; doğduğunuz andan öldüğünüz ana kadar ki sağlıklı yaşayabilmek adına yapılacak tüm çalışmaları, tüm taramaları, testleri ve tüm koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı bilgilendirmesini içeriyor. Aile hekimliği sistemimizin yanında toplum sağlığı merkezleri, kanser taramalarını yaptığımız KETEM'ler, Sağlıklı Hayat Merkezlerimize kadar pek çok sağlık kuruluşlarımız var. Evlilik için başvuran çiftlerimizde rutin taramalarımız var. Bunlardan iki tarama çok önemli olup biri talasemi taraması, bir diğeri de 2021 yılının Aralık ayında hizmete aldığımız ve Türkiye'de çok başarıyla uyguladığımız tüm illerde yaygın yapılan SMA taramalarıdır. Bu taramalarda öncelikle erkek eş adayından kan alınıyor, numunede SMA taşıyıcılığı şüphesi gözlemlendiğinde kadın eş adayından da kan alınarak test yapılıyor. Çiftin her ikisinin de SMA tarama sonucu pozitifse bu çiftlerin SMA'lı bir bebeğe sahip olma ihtimalleri var. Sağlıklı bir bebekleri olması için hamilelik öncesinden başlayarak Pamukkale Üniversitemizin Genetik Danışma Merkezinde tüm bu çiftlerimize danışmanlık veriyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız evlilik öncesi taramalarda 9 çiftimizin SMA taşıyıcısı olma ihtimalini tespit ettik ve şu anda onlara genetik danışmanlık veriyoruz. Talasemi de aynı SMA gibidir ancak taşıyıcılar evlendiğinde hasta bir çocukları olma ihtimali vardır. Yine bu taramalar başlamadan önce evlenen ve şu anda çocuk düşünen çiftlerimiz de bu taramaları yaptırabilmektedirler" dedi.

"Sağlıklı bireyler oluşturmak ana hedefimiz"

2022 yılında yeni bir taramaya daha başladıklarını belirten Öztürk, bebeklerde de SMA taraması yapıldığını, bugüne kadar 2022 yılında 1, 2023 yılında da 1 olmak üzere 2 bebeğin SMA'lı olarak dünyaya geldiğini söyledi. Tanıları çok erken konulan bu bebeklerin, üniversitede takip ve tedavilerinin devam ettiğini açıklayan Öztürk, "Bebeklerden topuk kanı alarak pek çok taramalarını gerçekleştiriyoruz. Buradaki hedefimiz de bazı enzim eksikleri ile doğan bebeklerin ciddi hastalıklarının ortaya çıkmasını engellemek. SMA taraması da bunlardan biridir. Bunun dışında çocuklarda yenidoğan işitme taramaları, okul çağında görme ve diş taramaları yapıyoruz. Yine ilerleyen yaşlarda aile hekimlerimiz aracılığıyla kronik hastalıkların taramalarını yapıyoruz. Denizli'de biliyorsunuz bir pembe şehir projesi yürütüyor, kanser taramalarını yoğun şekilde yapıyoruz. Bunların yanında çevre sağlığı anlamında çok ciddi çalışmalarımız var. Biliyorsunuz İlimiz bir sağlık turizmi şehri olsun diye hep birlikte çabalıyoruz. Termal turizmin çok geliştirebileceği bir doğa yapısı içerisindeyiz. Bu anlamda kaplıca, sıcak su kaynakları, havuzlar, içme sularımızın İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından denetlenmekte ve laboratuvarlarımız aracılığıyla hem kimyasal hem bakteriyel analizleri yapılmakta ve halk sağlığına uygun olanların çalışmasına devam etmesi sağlanmaktadır. Yine tütünsüz yaşam için mücadele veriyoruz. Bütün hedefimiz dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İlimizde de sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesi, sosyal anlamda, fiziksel anlamda ve ruhsal anlamda sağlıklı şekilde yaşayacak bireylerin hayata devam etmesini sağlamak. Bu anlamda birinci basamak sağlık hizmetlerimiz son derece önemli. Biz de bu vesileyle "Erken Tanı Hayat Kurtarır" diyerek sizlerin hem kronik hastalıklar hem de kanser açısından taramalarını yapmış olduk. Hepinizin sonuçlarının sağlıklı çıkmasını umuyor ve herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)