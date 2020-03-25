Köşe yazarı İsrafil Kumbasar'a Koronavirüs dayağı!

Avukat ve köşe yazarı İsrafil Kumbasar, Milliyetçi Hareketçi Partisi'ni ve Milliyetçi Hareketçi Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yazılarında ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda eleştiriyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün saldırıya uğrayan Kumbasar'ın çekilen darp görüntülerini paylaştı.

İSRAFİL KUMBASAR'IN DARP GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

MHP Milletvekili Akçay, paylaşımında yazar İsrafil Kumbasar için, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar." ifadelerini kullandı.

SALDIRI BAHÇELİ'YE YÖNELİK SÖZLERİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Kumbasar'ın, "Şu Devlet Bahçeli'ye korona bağışlayacak bir tane hayırsever yok mu" ifadelerinin ardından gerçekleştiği iddia edildi.

İSRAFİL KUMBASAR KİMDİR?

İsrafil Kumbasar, Yeniçağ gazetesi eski yazarlarından aynı zamanda da hukukçudur. İsrafil Kumbasar'ın MHP Lideri Bahçeli'ye sosyal medyada söylediği sözler yüzünden darp edildiği iddia ediliyor. Kumbasar, kendi söylemiyle ülkücüdür ancak MHP lideri Bahçeli'ye karşıdır. Sosyal medya hesabı Facebook'tan hakaret dolu paylaşımlarda bulunmaktadır.

ERKAN AKÇAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erkan Akçay (d. 2 Nisan 1961, Yeşilova, Burdur), Türk siyasetçi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili. 2007 yılından beri yapılan tüm genel seçimlerde MHP Manisa milletvekili olarak meclise girmiştir.

ERKAN AKÇAY'IN KARİYERİ

Erkan Akçay 2 Nisan 1961 tarihinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve Maliye Bakanlığında Muhasebat Kontrolörü olarak çalıştı. İzmir Defterdar Yardımcılığı, Manisa ve Balıkesir Defterdarlığı, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Akçay, İngilizce bilmektedir.

ERKAN AKÇAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Akçay, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa milletvekili olarak meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yaptı. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. Günümüzde MHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.