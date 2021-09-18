Köseği ne demek, TDK'ya göre Köseği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Köseği ne demek? Köseği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi köseği kelimesi. Peki köseği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre köseği nedir, köseği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Köseği kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Köseği kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KÖSEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Köseği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre köseği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ateş karıştırmaya yarayan odun veya demir

- Ucu yanık odun, eğsi

