Kosei Hasegawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosei Hasegawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosei Hasegawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosei Hasegawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosei Hasegawa 4 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長谷川 航世 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosei Hasegawa Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kosei Hasegawa'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosei Hasegawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosei Hasegawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosei Hasegawa şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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