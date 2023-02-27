Kosei Shibasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosei Shibasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosei Shibasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosei Shibasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosei Shibasaki 28 Ağustos 1984 tarihinde Kunimi, Nagasaki şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柴崎 晃誠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosei Shibasaki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kosei Shibasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 7 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Kosei Shibasaki'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosei Shibasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosei Shibasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosei Shibasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosei Shibasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2003 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2007 yılında Tokyo Verdy

5 Ocak 2011 yılında Kawasaki Front.

26 Temmuz 2012 yılında Tokyo Verdy

31 Ocak 2013 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2013 yılında Tokushima Vort.

7 Ocak 2014 yılında Sanf. Hiroshima

Kosei Shibasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosei Shibasaki şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Kunimi SSC (1991-1996), Kunimi MS (1997-1999), Kunimi HS (2000-2002), Kokushikan University (2003-2006)

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