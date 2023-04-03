Kosei Suita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosei Suita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosei Suita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosei Suita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosei Suita 11 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吹田 航晟 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosei Suita Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kosei Suita'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosei Suita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosei Suita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosei Suita şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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