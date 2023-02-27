Kosei Tani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosei Tani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosei Tani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosei Tani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosei Tani 22 Kasım 2000 tarihinde Sakai, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 谷 晃生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosei Tani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Kosei Tani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Kosei Tani'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosei Tani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosei Tani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosei Tani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosei Tani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2020 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Kosei Tani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosei Tani şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kosei Tani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSK Senboku SC, Gamba Osaka (–2018)

Japonya takımında 30 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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