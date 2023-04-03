Kosei Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosei Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosei Yamamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosei Yamamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosei Yamamoto 21 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山本 倖生 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosei Yamamoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kosei Yamamoto'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosei Yamamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosei Yamamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Rissho Univ.
Kosei Yamamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosei Yamamoto şuan Rissho University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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