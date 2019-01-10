Köseköy kavşağı tamamlanıyor

Tünel kazıları tamamlanan ve Köseköy'de inşa edilen dal-çık kavşağın, köprü kirişlerinin montajları bu hafta tamamlanıyor.

D-100'deki araç trafiğini kesintisiz hale getirmek için projeler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Köseköy'de tünel geçişli kavşak inşa ediyor. Uygulama projeleri devam eden kavşağın tünel bölümünün kazısı tamamlanırken, köprü kirişlerinin montajı bu hafta tamamlanıyor. Köseköy Kavşağı, bölgede önemli ulaşım kolaylıkları sağlayacak. Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul- Ankara araç trafiğini taşıyan kavşak tamamlandığında, bölgedeki trafiği rahatlatacak. Battı-çıktı şeklinde yapılan kavşak, D-100'ün böldüğü Kartepe ilçesinde bir bütünlük oluşturacak. Işıkların ortadan kalmasıyla da araç yığılmalarının önüne geçilecek. Köprünün güneyindeki 500 metrelik kısmında da asfalt çalışmaları bitti. Proje kapsamında kuzeydeki kanalda taş duvar çalışmaları tamamlanırken duvarların üstüne yaya korkuluğu yapım işine başlayan ekipler işin yüzde 95'ini tamamladı.

Kaynak: İHA