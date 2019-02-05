Köşeyi dönemeyen kamyon taksi durağına böyle daldı

Konya'da sokağı dönemediği iddia edilen kamyon taksi durağına daldı. O anlar taksi durağının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Ezelizade Sokak üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 42 SY 476 plakalı kamyon, İstanbul Caddesi üzerinden sokağa girmek istediği sırada taksi durağı önünde bulunan 2'si taksi 4 araca çarptı. Bu anlar ise taksi durağının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle iki araç kullanılmaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı. Görüntülerde taksi sürücüsü Osman Erdigan'ın kamyonun geldiğini görünce son anda kaçıp kurtulurken, kamyonun araçlara çarparak durduğu görülüyor.

Kamyon sürücüsünden şikayetçiyiz

Taksi durağı sorumlusu Ali Akbay, "Biz içeride oturuyorduk. Sohbet ediyorduk arkadaşlarla. Karşı taraftan ne olduğunu anlayamadığımız bir kamyon direkt karşıya gideceği yere hemen sağa döneceğim diye araca hakim olamadı durağa girdi. Kaza yaşanmadan önce ilerideki sokağa girmek istemiş kamyon sürücüsü oraya giremeyince tekrar caddeye çıkıp hızla gelip buraya girmek istediği sırada bizim araçlara çarptı. Dört arabaya zarar verdi. Allah korudu içerideydik. Biz sürekli durak önünde otururduk. Sürücü arkadaş aracın freni patladı, diye beyanda bulunmuş. Bu olay böyle değil, eğer isterlerse kamera kayıtlı şahitli ispat ederiz, şikayetçiyiz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA