KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet soruları vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını biz de haberimizde derledik.

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

KOSGEB BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yapılabileceğini belirtti.

KOSGEB SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin faydalanabileceği 3 yıl ödemesiz sıfır faizli krediye başvurularının 21 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklandı.

KOSGEB BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular hem e-Devlet üzerinden hem de kosgeb.gov.tr'deki e-hizmetler butonundan girişle yapılabilecek.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KOSGEB Faizsiz kredi başvurusu için TC kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet'e giren işletme sahibi, 'arama' bölümüne KOSGEB yazarak başvuru yapacağı sayfaya ulaşıyor. Gerekli bilgileri doldurduktan ve belgeleri yükledikten sonra sonra onay vererek başvurusunu tamamlıyor.

KOSGEB BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLARI NELERDİR 2021?

Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak KOSGEB’e yüklenmesi gerekiyor. İşte belgeler;