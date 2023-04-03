Koshi Nagaura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koshi Nagaura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koshi Nagaura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koshi Nagaura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koshi Nagaura {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永浦 煌士 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koshi Nagaura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Koshi Nagaura'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koshi Nagaura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koshi Nagaura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koshi Nagaura şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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