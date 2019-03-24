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  3. Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir araya geldi

Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir araya geldi

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, CHP ve İYİ Parti Gençlik Kollarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir araya geldi

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, CHP ve İYİ Parti Gençlik Kollarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı programına CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Köşk İlçe Başkanı Gülşah Özcan, CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk ve meclis üyesi adayları da katıldı. Gençlerin seçim sürecinde büyük role sahip olduğunu söyleyen İyi Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, "Gençler sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayenizde süreç çok güzel ilerliyor. Emeklerinize çok teşekkür ederim. Birlikte çok iyiyiz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İyi ki varsınız" dedi.

Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir araya geldi

Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İHA

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