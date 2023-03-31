Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan ayının mutluluğunu vatandaşlarla bir arada yaşamak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya geliyor.

YAYINLAMA
Google News
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan ayının mutluluğunu vatandaşlarla bir arada yaşamak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Ramazan ayında mahalleleri ziyaret etmeye devam eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşup, sorunları ve taleplerini yerinde dinliyor.

Meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm rahmet ve bereketiyle geldi. Bu bereketten bizler de nasibimizi alıyoruz. Ramazanda da mahalle ziyaretlerimizi sürdürüyor, hemşerilerimiz ile bir araya geliyoruz.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

"RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİYATINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

İftar sofralarında buluşuyor, teravihlerimizi birlikte kılıyor, sıcak çay eşliğinde sohbetlerimizi ediyor, talep ve beklentilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını hep birlikte yaşıyoruz. Rabbim muhabbetimizi hiç bozmasın, daim etsin" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa'da ilginç olay! Arama yapılan yolcu otobüsünün bagajında, 15 sincap yavrusu ele geçirildi
Şanlıurfa'da ilginç olay! Arama yapılan yolcu otobüsünün bagajında, 15 sincap yavrusu ele geçirildi
Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Aydın Büyükşehir’in halk ekmek satış noktalarına Ramazan ayında 5 Liradan satılan pideye yoğun ilgi
Aydın Büyükşehir’in halk ekmek satış noktalarına Ramazan ayında 5 Liradan satılan pideye yoğun ilgi
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
Son Haberler
Araç muayenesi yaptıracak olanlar dikkat! Artık bu fiyat tarifesi kullanılacak: Modele göre fiyat değişiyor!
Araç muayenesi yaptıracak olanlar dikkat! Artık bu fiyat tarifesi kullanılacak: Modele göre fiyat değişiyor!
İşçi Partisi Doğu Perinçek kaç imza topladı, Cumhurbaşkanlığı için toplanan imza oranları
İşçi Partisi Doğu Perinçek kaç imza topladı, Cumhurbaşkanlığı için toplanan imza oranları
BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!
BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!
Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!
Yürek sızlatan olay! cami önüne yeni doğmuş bebeğini gömdü!
Yürek sızlatan olay! cami önüne yeni doğmuş bebeğini gömdü!
Çok Okunanlar
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!