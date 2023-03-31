Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan ayının mutluluğunu vatandaşlarla bir arada yaşamak amacıyla ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Ramazan ayında mahalleleri ziyaret etmeye devam eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşup, sorunları ve taleplerini yerinde dinliyor.

Meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm rahmet ve bereketiyle geldi. Bu bereketten bizler de nasibimizi alıyoruz. Ramazanda da mahalle ziyaretlerimizi sürdürüyor, hemşerilerimiz ile bir araya geliyoruz.

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"RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİYATINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

İftar sofralarında buluşuyor, teravihlerimizi birlikte kılıyor, sıcak çay eşliğinde sohbetlerimizi ediyor, talep ve beklentilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını hep birlikte yaşıyoruz. Rabbim muhabbetimizi hiç bozmasın, daim etsin" dedi.