Köşk, kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

Aydın'ın Köşk ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde büyük coşku yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Köşk, kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

Aydın'ın Köşk ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde büyük coşku yaşadı. Gün boyu süren kutlama etkinliklerinin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, muhteşem sahne performansı ile binlerce izleyicisi mest etti.

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101inci yıldönümü nedeniyle çok sayıda etkinlik düzenlendi. Sabah erken saatlerde başlayan kutlamalarda Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından masa tenisi turnuvası, çocuk şenliği, zeybek gösterisi, Köşk Belediyesi Sosyal Tesisi'nin açılışının ardından gecenin finalinde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nı ve caddeleri dolduran binlerce kişiye muhteşem bir konser verdi. Sahne performansı, şovları ve sesi ile kendisini izleyenleri adeta büyüleyen Ceceli, köşklülerin kalbinde taht kurmayı başardı.

Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama ve açılış etkinliklerine AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özman başta olmak üzere eski bakanlardan Atilla Koç, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, il ve ilçe protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Bölgenin en modern sosyal tesisi hizmete açıldı

Köşk Belediyesi tarafından yaklaşık 8 milyon TL'ye mal edilen bölgenin en modern sosyal tesisi büyük bir coşku ile hizmete açıldı. Yeni açılan tesiste çeşitli ikramlarla ağırlanan davetliler büyük beğeni duydukları tesis ile ilgili Başkan Güler ve ekibini tebrik ettiler. Davetlilerden tam not alan sosyal tesisin bölgenin sosyal alanına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

"Var gücümüzle hizmet üretiyoruz"

Tesis açılışının ardından Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'na geçen davetliler, burada dualar eşliğinde zeybeklerle birlikte meydana yürüdü. Zeybek ekibinin gösterileri büyük coşku ile izlendikten sonra sahne alan yerel sanatçı Bilgehan Serhat Çınar'ın ardından günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Anadolu'nun işgali ve 101 yıl önce yaşananları anlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazileri minnetle yad ettiklerini ifade eden Başkan Güler: "Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu topraklara hizmet etmek en büyük borcumuz. Onlar bize kanları ve canları ile bu toprakları emanet etti. Biz de gelecek nesillere en iyi şekilde emanet etmek zorundayız. Bu nedenle Köşkümüze hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle hizmet üretiyoruz. Sosyal alanlardan altyapıya, eğitimden spor yatırımlarına kadar her alanda gönüllerin Köşkünü inşa etmeye gayret ediyoruz. 8 milyon TL'ye mal ederek bugün hizmete açmış olduğumuz Sosyal Tesisimizle birlikte ilçemize göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık olarak 247 milyon 600 bin TL'lik hizmet ürettik. Yeni projelerimizle birlikte Köşkümüzü marka şehir haline getireceğiz. Tüm bunları Köşk halkımızın refahı ve mutluluğu için yapmaktayız. Hemşerilerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" dedi.

Konuşmasının sonunda önceki gün yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak üzüntüsünü dile getiren Başkan Güler, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması için belediye olarak her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

Gecenin sonunda Mustafa Ceceli konserinde ise meydanı ve caddeleri dolduran vatandaşlar büyük coşku yaşayarak doyasıya eğlendi.

Köşk, kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

Köşk, kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

Köşk, kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

Köşk, kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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