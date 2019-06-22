Köşk’te öğretmenlere Erasmus eğitimi verilecek
Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Güney Ege Kalkınma Ajansı destek programı kapsamında birinci seçilen projesi ile 25 öğretmene Erasmus AB Projeleri yazma eğitimi verilecek.
Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Güney Ege Kalkınma Ajansı destek programı kapsamında birinci seçilen projesi ile 25 öğretmene Erasmus AB Projeleri yazma eğitimi verilecek.
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün GEKA Teknik Destek Programı kapsamında 14 başvuru arasından birincilikle seçilen "Projeni Paylaş, Sınırlarını Aş" isimli projesinin sözleşmesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve GEKA Aydın Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Alper Avşar arasında imzalandı. Proje kapsamında, Eylül ayında ilçemizdeki 25 öğretmenimize Erasmus+ AB Projeleri yazma eğitimi verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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