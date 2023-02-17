Kosmas Gezos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosmas Gezos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosmas Gezos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosmas Gezos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosmas Gezos 15 Ağu 1992 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κοσμάς Γκέζος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosmas Gezos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GTSports Consulting yapmaktadır. Kosmas Gezos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kosmas Gezos'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosmas Gezos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosmas Gezos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosmas Gezos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosmas Gezos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panionios

28 Temmuz 2012 yılında Acharnaikos

30 Haziran 2013 yılında Panionios

31 Ağu 2013 yılında AO Glyfadas

30 Haziran 2014 yılında Panionios

11 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2016 yılında Akropolis

6 Şubat 2019 yılında A. Klagenfurt

Kosmas Gezos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosmas Gezos şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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