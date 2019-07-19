Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti!

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, hükümetin bugünkü olağan oturumdan sonra düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığınca "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirtti ve bu sebeple başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.

HARADİNAJ: "HÜKÜMET OLARAK İSTİFA ETTİK"

Haradinaj, "Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırılmamdır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevde kalacağını dile getiren Haradinaj, "Sadece benim için değil, tüm hükümet için kolay bir karar değildi." değerlendirmesinde bulundu.

HARADİNAJ DAHA ÖNCE DE KISA SÜRELİ BAŞBAKANLIK GÖREVİNDE BULUNUMUŞTU

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat etmişti.

2017'den beri Kosova'nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

MİT 6 FETÖ'CÜYÜ PAKETLEYİNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Haradinaj, geçtiğimiz yıl MİT'in 6 FETÖ'cüyü Kosova'da paketleyip Türkiye'ye getirmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanı'nı ve İstihbarat Şefi'ni görevden almıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEPKİSİ: KİMDEN TALİMAT ALDIN?

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine tepki göstermiş ve, "Kosova'nın Başbakanı; tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum. Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A CEVAP VERMİŞTİ

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine ise Haradinaj Kosova'nın, Erdoğan'ın müdahalesi olmadan da işlerini yürütebileceğini söylemişti.

Sözlerini yine üst perdeden sürdüren Haradinaj, Kosova'nın hiçbir zaman Türkiye'nin içişlerine karışmadığını, kendilerinin de aynı tutumu beklediklerini ifade etmişti.

RAMUSH HARADİNAJ NASIL BAŞBAKAN OLDU?

Bu çıkışların ardından Yeniakit yazarlarından Ayhan Demir, Haradinaj hakkında, ilginç detaylar kaleme almıştı.

Demir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Ramush Haradinaj, ilkokul mezunudur. Haradinaj, Kosova Savaşı öncesinde, Avrupa şehirlerindeki diskolarda korumalık yaparak geçimini temin ediyordu. Savaş başlayınca, Kosova Kurtuluş Ordusu-UÇK'nın önde gelen komutanlarından biri oldu.

Savaştan sonra birkaç defa Lahey Uluslararası Mahkemesi'nde yargılandı ve beraat etti. En son Ocak 2017'de, Sırbistan'ın talebi doğrultusunda, Fransa'da gözaltına alındı. 27 Nisan'a kadar gözaltında kaldı.

"HARADİNAJ, HİÇBİR ZAMAN YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE OY ALAMADI"

Savaştan sonra parti kurarak siyasete atılan Haradinaj, hiçbir zaman yüzde 10'un üzerinde oy alamadı. Buna rağmen, Aralık 2004'te başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı. Ancak bu hevesi sadece dört ay sürdü.

Haradinaj, Eylül 2017'den beri, ikinci kez başbakanlık görevini yürütüyor. Ancak bu azınlık hükümetinin varlığı da pamuk ipliğine bağlı.

HARADİNAJ ABD'DE BÖYLE KONUŞMUŞTU: BEN MÜSLÜMAN OLARAK DOĞDUM AMA...

Öte yandan yüzde 95'i müslüman olduğu belirtilen Kosova'nın Başbakanı Haradinaj'ın 2013 yılında söylediği sözler de, kendisinin İslam'a bakış açısını gözler önüne seriyor.

Diriliş Postası'ndan Durim Abazi'nin verdiği bilgiye göre; 2013 yılında Amerika’nın Kolumbia Üniversitesi’nin konuğu olan Haradinaj “Radikal hareketler” sorusu üzerine şu cevabı vermişti:

“Benim ailem nesillerdir Katolik’ti, ben Müslüman olarak doğdum ama neden Müslüman olduğumu bilmiyorum. Çünkü ne namaz ne dua ne de hiçbir şey için camiye gidiyorum. Sadece ismimden Müslüman olduğumu anlaşılır. Ama bu da değil çünkü Arnavutların isimleri çoğu seküler, Hıristiyan ismlerdir. Biz İslam’ı sadece Osmanlı Yönetimi zamanında yaşadık. Eskiden bizim topraklar Osmanlılar’dan yönetiliryordu, eski Türkler’den, sadece o zamanlarda İslam’dan birkaç şeyler aldık ama hiç bir zaman kimliğmiz olmadı ya da hayatımızın en önemli unsuru olmadı. Bazıları bize Müslüman diyor ama biz Müslüman değiliz. Çünkü kendimizi Müslüman olarak nitelemeyiz. Katolik, Ortodoks vs gibi diyemeyiz ama biz de diğerleri gibi yaşıyoruz. Bu hareketler dünyada yayıldığı gibi bizim ülkemizde de yayıldı ve bazı eğitimsiz olanları, aynı zamanda eğitimli olanlar ama işsiz olanları da yanlarına aldılar. Bazıları kısa bir dönem için onlara katıldı. Ama bir kısım onlarla kaldı ve bu sorun yaratıyor. Fakat bunlar için de çözüm var. Biz hem ülke hem toplum olarak bu tür hareketlere uyumlu değiliz. Onlar bizim aramıza barındırmaya çalışıyor ama başaramayacaklar. Ben düşünüyorum ki biz onlarla toplum olarak mücadele edeceğiz.”