Kosova Başbakanı Haradinaj’dan önerilen zamma sendikalardan ret

Kosova Eğitim Sendikaları ile öğretmen maaşlarını görüşen Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, sendikalarla anlaşamadı. Önerilen zam miktarını yeterli bulmayan sendika yetkilileri, greve devam kararı aldı.

Kosova'da 1 hafta önce eğitimin tüm seviyelerinde başlayan grev devam ediyor. Kreşler ve çocuk yuvalarının da grev nedeniyle kapanmasının Kosova'da iş sürecini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Kosova Eğitim Sendikaları yetkilileri ile öğretmen maaşlarına yüzde 30 zam yapılması önerisini görüşen Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, öğretmen maaşlarına bütçeden yıllık olarak 20 milyon euro verilmesi ya da 70 euro maaşlara zam yapılmasını önerdi. Başbakan Haradinaj, devlet bütçesinin yüzde 30 öğretmen maaşlarına zam yapılmasına izin vermediğini, dolayısıyla yapılan zam oranının makul bir tutarda olduğunu belirterek, bir an önce greve son verilmesi çağrısında bulundu.

Önerilen zam miktarını yeterli bulmayan Kosova Eğitim Sendikası yetkilileri, greve devam kararı aldı. Kosova'da bazı belediyelerde Eğitim Sendikasının kararı hoşnutsuzlukla karşılandı. 7 belediye başkanının greve son verilmesi kararına rağmen Kosova genelinde okullar bugün de kapılarını öğrencilere açmadı.

Kosova'da bin 100 okulda 370 bin öğrenci öğrenim görüyor.

Kaynak: İHA