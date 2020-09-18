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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Trump’a Özgürlük Nişanı verdi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülerle ABD Başkanı Donald Trump'a Özgürlük Nişanı verdiğini duyurdu. Thaçi bu eyleminin sebebini, Trump'ın Sırbistan ile ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına verdiği destek olarak açıkladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Trump’a Özgürlük Nişanı verdi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, ABD Başkanı Donald Trump'a Sırbistan ile ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına verdiği destek nedeniyle "Özgürlük Nişanı" verdiğini duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Trump’a Özgürlük Nişanı verdi

"ANLAŞMADAKİ KATKILARINDAN DOLAYI MİNNETTARIZ"

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, Kosova'nın özgürlüğüne, barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkılarından dolayı minnettarlığın bir göstergesi olarak Özgürlük Nişanı takdim ettiğini ifade etti. Thaçi, yazdığı mektupta anlaşmadaki kişisel katkılarından dolayı "minnettarlığını" dile getirerek, ABD Başkanı Trump'ı Kosova'ya davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump 4 Eylül'de Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek vermişti.

Berna Akkaya
Editör


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