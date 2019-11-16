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Kosova - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü kapsamında Kosova - İngiltere maçı oynanacak. Spor severler ise Kosova - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Kosova - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İki takım Kosova - İngiltere karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Kosova - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

Kosova - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kosova - İngiltere, UEFA Euro 2020 Elemeleri maçı 17 11 2019 günü S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:00

Kosova - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Euro 2020 Elemeleri maçı, S Sport 2 , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Kosova ile İngiltere arasındaki UEFA Euro 2020 Elemeleri  Maçı Fadil Vokrri Stadyumu, Piriştina'da oynanacak.

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