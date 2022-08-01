Kosova'da yaşayan Sırpların Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluğu üzerine Kosova'da bulunan Sırplar, ülkenin kuzeyindeki geçici kapatınca ülkede siren sesleri duyuldu. Bunun üzerine ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini açıklamıştı. Yaşanan bu olayların ardından Kosova'nın NATO üyesi olup olmadığı merak konusu oldu. Bizler de çokça araştırılan Kosova NATO üyesi mi? Kosova NATO'ya üye mi? sorularına yanıt verdik.

KOSOVA NATO ÜYESİ Mİ? KOSOVA NATO'YA ÜYE Mİ?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü adıyla kurulan NATO, uluslararası bir kuruluştur. Politik ve askeri olarak üye ülkeler, birbirlerini güvenlik ve savunma konuları üzerinden danışmalarda bulunarak işbirliği yapar.

Kosova 30 üyesi bulunan NATO'nun bir üyesi değildir. Kosova NATO'ya üye olmayı isteyen ülkeler arasındadır.

NATO üyeleri ve katıldıkları yıllar şöyle:

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya," NATO konusuna gelince, NATO'nun tabii önemli bir üyesi olarak, Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok. Kosova'yı tanımakta bir yerlerden izin almamıza da gerek yok. Biz Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO'nun bir üyesi olarak da biz Kosova'yı tanırız." yanıtını vermişti.

KOSOVA - SIRBİSTAN GERİLİMİ

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.