Kosova'da eski polis, ailesini öldürüp intihar etti

Kosova'nın Gilan şehrinde daha önce trafik polis olarak çalışan bir kadın, anne ve babası ile iki kardeşini öldürükten sonra intihar etti.

Valdete Bllaca isimli kadının daha önce trafik polis memuru olduğu ancak psikolojik sorunları nedeniyle polislikten ihraç edilerek polis merkezinin idare biriminde çalışmaya başladığı belirtildi. Gilan Temel Savcılığı kadının, anne ve babası ile iki erkek kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA