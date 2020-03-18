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Kosova'da hükümet ortağı LDK partisi, hükümetten çekildiğini açıkladı

Kosova devlet televizyonu RTK'nın ( Radyo Televizyon Kosovo) haberine göre LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Kosova'da hükümet ortağı LDK partisi, hükümetten çekildiğini açıkladı

Kosova devlet televizyonu RTK'nın ( Radyo Televizyon Kosovo) haberine göre LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, parti başkanlığı toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğinde yönetilen hükümetten çekildiklerini açıkladı. Mustafa, hükümetin ABD ile ilişkilerini tehlikeye atmasını sebep gösterdi.

Kaynak: DHA




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