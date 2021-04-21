Kosova'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Koronavirüs böceği!

Kosova’nın İpek şehrindeki Bjeshket e Nemuna milli parkında yeni bir bçcek türü keşfedildi. Priştine Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Profesörü Halil Ibrahimi tarafından keşfedilen türe, koronavirüs adı verildiği açıklandı. Ibrahimi, Kovid-19 pandemisi, çalışmalarını tamamlamasına katkıda bulunduğu için böceğin bu isme layık görüldüğünü ifade etti.

Kosova'daki Bjeshket e Nemuna milli parkında, yıllardır bu parkta çalışmalarono sürdüren Profesör Halil Ibrahimi tarafından yeni bir böcek türü keşfedildi. Pandemi süreci sayesinde çalışmalarını tamamlayabilmek için uygun koşulların oluştuğunu belirten Ibrahimi, yeni türün ismini bu sebeple koronavirüs böceği koyduğunu söyledi.

"KÜÇÜK VE FARKLI BİR HABİTATTA YAŞIYOR"

NTV'nin haberine göre, başkent Priştine'nin 120 km batısında yer alan milli parktan topladığı türleri inceleyen Ibrahimi, içlerinden bir türün daha önce görülmemiş bir tür olduğunu belirtirken, yeni keşfedilen tür ile ilgili, “Oldukça küçük ve farklı bir habitatta, açık, yüksek rakımlı bölgelerde, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yüksekte yaşadığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.

"KEŞFEDİLDİĞİ DÖNEMDEKİ EN CANLI ŞEYDİ"

Keşfedilen türe “Potamophylax corona virüs” adının verildiğini bildiren Profesör Halil Ibrahimi, pandemi dönemindeki sessizliğe ve durgunluğa vurgu yaparak "Böcek koronavirüs, keşfedildiği dönemdeki en canlı şeydi" dedi.