Kosovalı milli futbolcu Milot Rashica'dan Başakşehir maçı sonrası önemli açıklamalar

Galatasaraylı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, 7-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından çok önemli açıklamalar da bulunarak "Oyun bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz" dedi.

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Kosovalı milli futbolcu Milot Rashica'dan Başakşehir maçı sonrası önemli açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 yenilmesinden sonra bu fırsatı iyi değerlendiren Galatasaray, deplasmanda tarihi bir skorla Başakşehir Futbol kulübün yenmesinin ardında futbolculardan açıklamalar geldi. Kosovalı futbolcu Milot Rashica, 7-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından, "Oyun bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz" dedi.

GALATASARAY FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 yenilmesinden sonra bu fırsatı iyi değerlendiren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 7-0'lık tarihi skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından maçta Mertens'in attığı golü hazırlayan Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Rashica, "Çok iyi oynadık. Birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Oyun da bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dinlenmiş şekilde döneceğiz"

Dünya Kupası arasının ardından dinlenmiş bir şekilde geri döneceklerini söyleyen Rashica, "Dünya Kupası arasına kendimize güvenerek, iyi bir şekilde gideceğiz. Dinlenerek taze bir şekilde döneceğiz. Yine kazanmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

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