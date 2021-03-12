Kosova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosova'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosova, resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ve dünyada sınırlı tanınırlığa sahip denize kıyısı olmayan bir ülkedir.Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kosova'nın Başkenti?

“Priştine” şehri Kosova'nın başkentidir.

Kosova'nın Para Birimi Nedir?

“Euro”Kosova'nın para birimidir.

Kosova'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kosova'nın telefon alan kodu : + 383

Kosova'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kosova

Kosova'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Priştine

Kosova'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Kosovo

Kosova'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Pristina

Kosova'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Prishtinë, Приштина (Priština)

Kosova'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Kosova, Косово

Kosova'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arnavutça, Sırpça - (Latin alfabesi, Kiril)

Kosova'nın Bayrağı Nasıldır?