Kosova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosova'nın Bayrağı Nasıldır?
Kosova'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kosova'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kosova hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Kosova, resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ve dünyada sınırlı tanınırlığa sahip denize kıyısı olmayan bir ülkedir.Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.
Kosova'nın Başkenti?
“Priştine” şehri Kosova'nın başkentidir.
Kosova'nın Para Birimi Nedir?
“Euro”Kosova'nın para birimidir.
Kosova'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kosova'nın telefon alan kodu : + 383
Kosova'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kosova
Kosova'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Priştine
Kosova'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Kosovo
Kosova'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Pristina
Kosova'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Prishtinë, Приштина (Priština)
Kosova'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Kosova, Косово
Kosova'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arnavutça, Sırpça - (Latin alfabesi, Kiril)
Kosova'nın Bayrağı Nasıldır?