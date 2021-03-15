Kuveyt'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kuveyt'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Aydın Karacasu Nüfusu 2020 - 2021 | Karacasu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Raci isminin anlamı nedir, Raci ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kosta Rika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosta Rika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Angı isminin anlamı nedir, Angı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler16 Mart BİM kataloğu | Bim bu salı 16 Mart 2021 kataloğuAydın İncirliova Nüfusu 2020 - 2021 | İncirliova İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosova'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Kosova'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosova, resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ve dünyada sınırlı tanınırlığa sahip denize kıyısı olmayan bir ülkedir.Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kosova'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kosova 1795666 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 150. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00023 olduğu görülmektedir.

Kosova'nın Müslüman Nüfus sayısı 1,999,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 89,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosova'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Kosova'nın yüz ölçümü 10909 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kosova'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : km²

Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosova'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT