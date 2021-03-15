Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosova, resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ve dünyada sınırlı tanınırlığa sahip denize kıyısı olmayan bir ülkedir.Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kosova'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kosova 1795666 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 150. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00023 olduğu görülmektedir.

Kosova'nın Müslüman Nüfus sayısı 1,999,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 89,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Kosova'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kosova'nın yüz ölçümü 10909 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kosova'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : km²

Kosova'nın Haritadaki Yeri / Konumu