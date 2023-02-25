Kosta Barbarouses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Barbarouses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Barbarouses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Barbarouses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Barbarouses 19 Şubat 1990 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yeni Zelanda,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Barbarouses Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerfront Consulting yapmaktadır. Kosta Barbarouses, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kosta Barbarouses'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosta Barbarouses Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/kostabarbarouses9/

Kosta Barbarouses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Barbarouses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kosta Barbarouses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Barbarouses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Team Wellington

1 Temmuz 2007 yılında Wellington P.

1 Nisan 2008 yılında Macarthur

30 Haziran 2008 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2010 yılında Brisbane Roar

18 Temmuz 2011 yılında Alania

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2013 yılında Alania

6 Ağustos 2013 yılında Melbourne

1 Temmuz 2016 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2017 yılında Melbourne

1 Temmuz 2019 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Wellington P.

Kosta Barbarouses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Barbarouses şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kosta Barbarouses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 25 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 4 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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