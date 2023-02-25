Kosta Barbarouses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Barbarouses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kosta Barbarouses kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kosta Barbarouses ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kosta Barbarouses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Barbarouses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kosta Barbarouses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Barbarouses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Barbarouses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Barbarouses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Barbarouses 19 Şubat 1990 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yeni Zelanda,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Barbarouses Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerfront Consulting yapmaktadır. Kosta Barbarouses, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kosta Barbarouses'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosta Barbarouses Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kostabarbarouses9/

Kosta Barbarouses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Barbarouses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kosta Barbarouses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Barbarouses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Team Wellington

1 Temmuz 2007 yılında Wellington P.

1 Nisan 2008 yılında Macarthur

30 Haziran 2008 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2010 yılında Brisbane Roar

18 Temmuz 2011 yılında Alania

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2013 yılında Alania

6 Ağustos 2013 yılında Melbourne

1 Temmuz 2016 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2017 yılında Melbourne

1 Temmuz 2019 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Wellington P.

Kosta Barbarouses kimdir

Kosta Barbarouses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Barbarouses şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kosta Barbarouses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 25 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 4 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kosta Barbarouses nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Oscar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Louis Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Louis Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yi Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yi Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yi Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Brindell South kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Brindell South Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Brindell South kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Brindell South Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi