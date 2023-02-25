Kosta Grozos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Grozos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Grozos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Grozos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Grozos 10 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Grozos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Kosta Grozos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kosta Grozos'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosta Grozos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Grozos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosta Grozos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Grozos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında Western Sydney

15 Eylül 2021 yılında Newcastle

Kosta Grozos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Grozos şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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