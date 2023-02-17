Kosta Makripodis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Makripodis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Makripodis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Makripodis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Makripodis 26 Mart 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Makripodis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kosta Makripodis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kosta Makripodis'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosta Makripodis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Makripodis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosta Makripodis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Makripodis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2021 yılında SC YF Juventus

Kosta Makripodis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Makripodis şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Kosta Makripodis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U18 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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