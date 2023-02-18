Kosta Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Nedeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosta Nedeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosta Nedeljkovic 16 Aralık 2005 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosta Nedeljkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kosta Nedeljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kosta Nedeljkovic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kosta Nedeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosta Nedeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kosta Nedeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosta Nedeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2020 yılında Red Star U16

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2023 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Kosta Nedeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosta Nedeljkovic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kosta Nedeljkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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