Kosta Rakonic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Rakonic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Rakonic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosta Rakonic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosta Rakonic 25 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Коста Раконић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosta Rakonic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kosta Rakonic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kosta Rakonic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosta Rakonic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosta Rakonic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Mart 2019 yılında Partizan U17
1 Temmuz 2021 yılında Partizan U19
10 Mart 2022 yılında Vozdovac U19
Kosta Rakonic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosta Rakonic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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