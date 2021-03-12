Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır? Kosta Rika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kosta Rika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kosta Rika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

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Kosta Rika, resmî adıyla Kosta Rika Cumhuriyeti, bir Orta Amerika ülkesidir. Kosta Rika adı İspanyolcada zengin sahil anlamına gelmektedir. Kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi vardır. Kosta Rika'nın Başkenti? “San José” şehri Kosta Rika'nın başkentidir. Kosta Rika'nın Para Birimi Nedir? “Kostarika Kolonu” Kosta Rika'nın para birimidir. Kosta Rika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Kosta Rika'nın telefon alan kodu : + 506 Kosta Rika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Kosta Rika Kosta Rika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu San José Kosta Rika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Costa Rica Kosta Rika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu San José Kosta Rika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İspanyolca Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir