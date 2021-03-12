Şile açıklarında demir atan yük gemisinde mahsur kalan personellerle ilgili flaş gelişmeSon dakika| Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan kalp krizi geçirdiAntalya Serik Nüfusu 2020 - 2021 | Serik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bebeğinin komşusundan olduğunu öğrenince canlı yayında mutlu olan Esra Karakuş eşiyle barıştıAntalya Muratpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Muratpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre açıklaması: O haberlere yalanlamaPoşetin içinden bebek cesedi çıktı!Antalya Manavgat Nüfusu 2020 - 2021 | Manavgat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astıCumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosta Rika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kosta Rika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kosta Rika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosta Rika, resmî adıyla Kosta Rika Cumhuriyeti, bir Orta Amerika ülkesidir. Kosta Rika adı İspanyolcada zengin sahil anlamına gelmektedir. Kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi vardır.

Kosta Rika'nın Başkenti?

“San José” şehri Kosta Rika'nın başkentidir.

Kosta Rika'nın Para Birimi Nedir?

“Kostarika Kolonu” Kosta Rika'nın para birimidir.

Kosta Rika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kosta Rika'nın telefon alan kodu : + 506

Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosta Rika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kosta Rika

Kosta Rika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

San José

Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosta Rika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Costa Rica

Kosta Rika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

San José

Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Kosta Rika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır? 

Kosta Rika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kosta Rika'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT