Kosta Rika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosta Rika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kosta Rika, resmî adıyla Kosta Rika Cumhuriyeti, bir Orta Amerika ülkesidir. Kosta Rika adı İspanyolcada zengin sahil anlamına gelmektedir. Kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi vardır.

Kosta Rika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kosta Rika 4667096 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 122. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0006 olduğu görülmektedir.

Kosta Rika'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Kosta Rika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kosta Rika'nın yüz ölçümü 51125 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kosta Rika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 40 km² Karasal Alan : 51060 km²

Kosta Rika'nın Haritadaki Yeri / Konumu