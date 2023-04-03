Kosta Veselinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Veselinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosta Veselinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosta Veselinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosta Veselinovic 11 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Коста Веселиновић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosta Veselinovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kosta Veselinovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosta Veselinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosta Veselinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17
26 Temmuz 2019 yılında Graficar U17
30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U17
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19
6 Ağustos 2021 yılında Graficar U19
30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19
8 Ağustos 2022 yılında Vozdovac U19
Kosta Veselinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosta Veselinovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.