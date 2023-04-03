Kosta Veselinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Veselinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kosta Veselinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kosta Veselinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.