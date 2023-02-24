Kostadin İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kostadin İliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kostadin İliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kostadin İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kostadin İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostadin İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostadin İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostadin İliev 21 Şubat 2002 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Костадин Стойнев Илиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostadin İliev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kostadin İliev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kostadin İliev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kostadin İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostadin İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Kostadin İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostadin İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Levski U19

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

Kostadin İliev kimdir

Kostadin İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostadin İliev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pirin Blagoevgrad, Ludogorets Razgrad, Levski Sofia

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Kostadin İliev nereli

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