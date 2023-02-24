Kostadin Nichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin Nichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostadin Nichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostadin Nichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostadin Nichev 22 Temmuz 1988 tarihinde Elhovo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Костадин Иванов Ничев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostadin Nichev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kostadin Nichev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kostadin Nichev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kostadin Nichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostadin Nichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostadin Nichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostadin Nichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Haskovo

1 Şubat 2015 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2016 yılında Pirin

1 Temmuz 2018 yılında Botev Plovdiv

4 Ağustos 2020 yılında Botev Vratsa

28 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Kostadin Nichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostadin Nichev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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