Kostadin Tatarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin Tatarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostadin Tatarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostadin Tatarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostadin Tatarov 18 Ocak 2005 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Костадин Рангелов Татаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostadin Tatarov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kostadin Tatarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Kostadin Tatarov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kostadin Tatarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostadin Tatarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostadin Tatarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostadin Tatarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostadin Tatarov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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