Kostak ne demek, TDK'ya göre Kostak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kostak ne demek? Kostak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kostak kelimesi. Peki kostak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kostak nedir, kostak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOSTAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kostak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kostak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı

- Yiğit, kabadayı, yürekli



KOSTAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Boşa kostaklanma kostak değilsin karam

