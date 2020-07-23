Kostas Sloukas kimdir? Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Sloukas ayrılığına ilişkin açıklama yapıldı. Peki Kostas Sloukas kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

KOSTAS SLOUKAS KİMDİR?

Kostas Sloukas, 15 Ocak 1990 tarihinde Selanik'te doğdu.

Kostas Sloukas 1.90 boyunda basketbol oyuncusudur.

Başarılı oyun kurucu, profesyonel basketbol kariyerine 2008'de transfer olduğu Olimpiakos'ta başladı.

Kostas Sloukas, 2008-2009 ile 2009-2010 yıllarında kırmızı beyazlılar için forma giydi.

Kostas Sloukas, 2010-2011 sezonunda kiralık olarak Aris takımında forma giydi. 2011'de ise Yunanistan Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi.

2011 yazında tekrar Olimpiakos'a geçen Kostas Sloukas, hem lig hem de Euroleague'deki performansıyla isminden söz ettirmeye başladı.

Vassilis Spanoulis önderliğindeki Olimpiakos'ta Kostas Papanikolaou, Georgios Printezis ve Kyle Hines gibi önemli oyuncularla birlikte forma giyen Kostas Sloukas, İstanbul'da düzenlenen Final Four'da yer alan Pire ekibinin önemli parçalarından biriydi.

Sloukas bu sezonda 15 Euroleague maçında forma giydi ve ortalama 14:44 dakika parkede kalarak 5.5 sayı, 1.6 asist, 1.7 ribaund istatistiklerine ulaştı. Olimpiakos, İstanbul'daki Final Four'da Barcelona ve CSKA Moskova'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kostas Sloukas, aynı sezonda Olimpiakos formasıyla Yunanistan şampiyonu olarak da tamamladı.

2012-2013 sezonu Kostas Sloukas ve Olimpiakos için yeni başarılara sahne oldu. Euroleague'de 30 maça çıkan Kostas Sloukas, 14:29 dakika parkede kalırken 5.2 sayı, 1.2 asist ve 1.6 ribaund istatistikleri tutturdu. Euroleague sahnesinde %43 ile üç sayı kullanan Sloukas, bu alanda ligin en değerli kısa oyuncularından biri oldu. Kostas Sloukas'ın enerji kattığı Olimpiakos, bu kez de Londra'da düzenlenen Final Four'da önce CSKA Moskova'yı, ardından da Real Madrid'i yenerek Euroleague şampiyonu unvanını korudu. Kostas Sloukas, özellikle finaldeki Real Madrid maçındaki 11 sayılık performansıyla dikkat çekti.

Kostas Sloukas 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarını da Olimpiakos ile tamamladı. Özellikle geride bıraktığımız sezonda başarılı bir performans gösteren Kostas Sloukas, takımının Euroleague finali oynamasında ve Yunanistan Ligi'ni iki yıl aranın ardından kazanmasında büyük pay sahibiydi. Kostas Sloukas, Madrid'de düzenlenen Final Four'da 10 sayı, 2 asist ve 2 ribaund ortalamaları tutturarak takımının en etkili isimlerinden oldu. Yunan yıldız, Euroleague'de sezon boyunca %37,7 üç sayı isabet oranı ile oynadı. Kostas Sloukas, 2014-2015 sezonunda Yunanistan Ligi final serisinde de Panathinaikos'a karşı oldukça başarılı maçlar çıkardı. Pire ekibinin rakibini 3-0 ile geçip şampiyon olduğu serinin ilk maçında Kostas Sloukas, ürettiği 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Kostas Sloukas, Euroleague kariyerinde en yüksek verimlilik puanına 31.10.2014 tarihinde oynanan Neptunas Klaipeda müsabakasında ulaştı ve 22 puan üretti. Kostas Sloukas'ın sayı rekoru, 28 Şubat 2014 tarihinde oynanan Olimpiakos-Fenerbahçe Ülker maçında geldi; Kostas Sloukas bu mücadelede 22 sayı buldu.

Kostas Sloukas, Yunanistan formasıyla ülkesi için de başarıyla mücadele ediyor. 2014 Dünya Kupası'nda Yunanistan kadrosunda yer alan Kostas Sloukas, altı mücadelede forma giydi ve 4.2 sayı, 1.7 asist ortalamaları tutturdu. Kostas Sloukas, Eurobasket 2013'te de Yunanistan forması giymiş ve turnuvayı 7.2 sayı, 1.5 asist, 1.4 ribaund ortalamalarıyla bitirmişti.

Kostas Sloukas'ın milli takımlar seviyesinde alt yaş gruplarında da birçok başarısı bulunuyor. Kostas Sloukas, 15.0 sayı, 4.0 asist ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla bitirdiği 2008 U-18 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Kostas Sloukas, bu turnuvada en iyi beşe de seçildi. Sloukas, 2009 yılında Yunanistan U-19 takımıyla Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, U-20 takımıyla da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kostas Sloukas'ın da formasını giydiği Yunanistan U-20 Milli Takımı, 2010'da ise Avrupa ikincisi oldu.

Kostas Sloukas, süre bulduğu dakikalarda takımına büyük enerji katan ve yüksek verimlilikle oynayabilen çok önemli bir gard. Kostas Sloukas, yüksek oyun zekası, açık sahayı kullanabilme yeteneği, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilme becerileri ve şutör özellikleri ile tanınıyor. Kostas Sloukas aynı zamanda kritik anlarda sorumluluk alabilmesi ve fark yaratabilmesiyle de biliniyor. Kostas Sloukas, o dönem daha 25 yaşında olmasına karşın iki Euroleague, iki de Yunanistan Ligi şampiyonlukları kazandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 22 Temmuz Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kostas Sloukas'a ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Fenerbahçe Beko ile Kostas Sloukas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

Yunan basını; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığını yazmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kostas Sloukas ayrılığına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Ailesi’ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa’nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.

2018-19 sezonunda EuroLeague’de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir.

Değerli sporcumuz Kostas Sloukas’a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz."