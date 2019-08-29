Kostenoglou: "Telafisi olmayan bir maçtı"

AEK Teknik Sorumlusu Nikos Kostenoglou, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada turu geçeceklerine inandıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Trabzonspor'u tebrik eden Kostenoglou, "İlk 60 dakikayı üstün oynadık. 2-0 dan sonra elimize geçen fırsatlardan yararlanamadık. Turu geçeceğimize inanıyordum ama olmadı" dedi.

Oyuncularının elinden geleni yaptığı belirten Kostenoglou, "Öyle bir müsabakadan çıktık ki telafisi yoktu. Sadece turu geçen taraf muvaffak oldu gruplara kaldı. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA